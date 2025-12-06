Téléthon pétanque et loto

Artix Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

14h à 18h, à la maison Money concours de pétanque, organisé par la section de Pétanque d’Artix et vente de cucurbitacées.

20h30, salle polyvalente Grand loto des associations. De très nombreux bons d’achats et cartes cadeaux à gagner. .

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 83 29 50

