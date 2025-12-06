Téléthon Pièce de Théâtre à Ménigoute Ménigoute

Téléthon Pièce de Théâtre à Ménigoute

A l’occasion du Téléthon, la pièce de théâtre Ferme sous Hôtes tension sera présentée par la troupe de théâtre Les Étincelles en Scène à la salle des fêtes de Ménigoute.

Réservation par téléphone. .

Salle des fêtes Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 59 04

