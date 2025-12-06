Téléthon Pièce de Théâtre à Ménigoute Ménigoute
Téléthon Pièce de Théâtre à Ménigoute samedi 6 décembre 2025.
Salle des fêtes Ménigoute Deux-Sèvres
Gratuit
2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
A l’occasion du Téléthon, la pièce de théâtre Ferme sous Hôtes tension sera présentée par la troupe de théâtre Les Étincelles en Scène à la salle des fêtes de Ménigoute.
Réservation par téléphone. .
Salle des fêtes Ménigoute 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 59 04
