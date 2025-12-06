TELETHON pièce de théâtre Quand la Chine téléphonera Dampniat
TELETHON pièce de théâtre Quand la Chine téléphonera Dampniat samedi 6 décembre 2025.
TELETHON pièce de théâtre Quand la Chine téléphonera
Salle des fêtes Dampniat Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Comédie de Patricia Levrey, présentée par la troupe de théâtre de l’Entr’Aygues et proposée par l’Amicale Laïque de Dampniat.
A 20h30, salle des fêtes. Entrée libre au profit du Téléthon. .
Salle des fêtes Dampniat 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 80 15 48 contact@aldampniat.fr
English :
German : TELETHON pièce de théâtre Quand la Chine téléphonera
Italiano :
Espanol : TELETHON pièce de théâtre Quand la Chine téléphonera
L’événement TELETHON pièce de théâtre Quand la Chine téléphonera Dampniat a été mis à jour le 2025-11-24 par Brive Tourisme