TELETHON pièce de théâtre Quand la Chine téléphonera Dampniat

TELETHON pièce de théâtre Quand la Chine téléphonera

Salle des fêtes Dampniat Corrèze

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Comédie de Patricia Levrey, présentée par la troupe de théâtre de l’Entr’Aygues et proposée par l’Amicale Laïque de Dampniat.

A 20h30, salle des fêtes. Entrée libre au profit du Téléthon. .

Salle des fêtes Dampniat 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 80 15 48 contact@aldampniat.fr

