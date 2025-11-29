Téléthon Salle des fêtes Pierrelatte
Téléthon Salle des fêtes Pierrelatte samedi 29 novembre 2025.
Téléthon
Salle des fêtes 7 Avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29
Dîner spectacle organisé par le comité du Téléthon de la Ville de Pierrelatte.
Salle des fêtes 7 Avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98
English :
Dinner and show organized by the Pierrelatte Telethon Committee.
German :
Dinnershow, organisiert vom Telethon-Komitee der Stadt Pierrelatte.
Italiano :
Cena e spettacolo organizzati dal Comitato Telethon di Pierrelatte.
Espanol :
Cena y espectáculo organizados por el Comité del Telemaratón de Pierrelatte.
