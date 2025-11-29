Téléthon Salle des fêtes Pierrelatte

Téléthon Salle des fêtes Pierrelatte samedi 29 novembre 2025.

Téléthon

Salle des fêtes 7 Avenue Maréchal Juin Pierrelatte Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Dîner spectacle organisé par le comité du Téléthon de la Ville de Pierrelatte.

Salle des fêtes 7 Avenue Maréchal Juin Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98

English :

Dinner and show organized by the Pierrelatte Telethon Committee.

German :

Dinnershow, organisiert vom Telethon-Komitee der Stadt Pierrelatte.

Italiano :

Cena e spettacolo organizzati dal Comitato Telethon di Pierrelatte.

Espanol :

Cena y espectáculo organizados por el Comité del Telemaratón de Pierrelatte.

