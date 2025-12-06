Téléthon

Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 11:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

LE P.A.F.A et les associations de la commune organisent une journée pour le Téléthon le 6 décembre à l’espace Ar Veilh à Plonévez-du-Faou

> en matinée rando P.A.F.A 2 circuits de 5 et 11 kms (participation de 5€)

> de 11h à 16h: repas crêpes

> à partir de 13h, animations: danses bretonnes, danses en ligne et toute la journée! jeux avec Korigan Ludik

> 13h30 animation fléchettes

Passage de Saint Nicolas l’après-midi dans le bourg et un détour par la résidence du Pays Dardoup.

> à l’heure du goûter, le Temps Lié présentera 2 ballets avec les petits

> à 19h, repas-raclette sur place ou à emporter (dans vos contenants) adultes 13€, enfants de moins de 10 ans 8€

Le tirage de la tombola se fera pendant le repas.

Dans la soirée, animations avec la Danse Orientale, Alors on danse, Pole Dance, Bal

l’UTL participe au Téléthon avec La dictée plaisir le 25 novembre à l’espace Ar Veilh à 14h00 (participation libre et ouverte à tous)

Tickets de tombola en vente dans les commerces. .

Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne

L’événement Téléthon Plonévez-du-Faou a été mis à jour le 2025-11-18 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou