Téléthon Ploumagoar Salle Omnisports Ploumagoar

Salle Omnisports Rue de la Poste Ploumagoar Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-06 08:00:00
fin : 2025-12-07 10:00:00
2025-12-06
Le Téléthon propose un week-end dynamique avec animations, activités sportives et un défi vélo ouvert à toutes et tous. Chacun·e peut participer selon ses envies et contribuer à un élan collectif convivial au profit de la recherche sur les maladies rares. .
Salle Omnisports Rue de la Poste Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10
