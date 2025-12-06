Téléthon Ploumagoar Salle Omnisports Ploumagoar

Téléthon Ploumagoar

Salle Omnisports Rue de la Poste Ploumagoar Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-06 08:00:00

fin : 2025-12-07 10:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Le Téléthon propose un week-end dynamique avec animations, activités sportives et un défi vélo ouvert à toutes et tous. Chacun·e peut participer selon ses envies et contribuer à un élan collectif convivial au profit de la recherche sur les maladies rares. .

Salle Omnisports Rue de la Poste Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

