Téléthon Ploumagoar Salle Omnisports Ploumagoar

Téléthon Ploumagoar Salle Omnisports Ploumagoar samedi 6 décembre 2025.

Téléthon Ploumagoar

Salle Omnisports Rue de la Poste Ploumagoar Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 08:00:00
fin : 2025-12-07 10:00:00

Date(s) :
2025-12-06

Le Téléthon propose un week-end dynamique avec animations, activités sportives et un défi vélo ouvert à toutes et tous. Chacun·e peut participer selon ses envies et contribuer à un élan collectif convivial au profit de la recherche sur les maladies rares.   .

Salle Omnisports Rue de la Poste Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Téléthon Ploumagoar Ploumagoar a été mis à jour le 2025-11-22 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol