Téléthon Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR Pontonx-sur-l’Adour samedi 6 décembre 2025.

Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR 5002F Rue de la Carrère Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

2025-12-06

Le comité de jumelage de ponton vous propose une soirée Karaoké y Tapas aux arènes !

Venez pousser la chansonnette, déguster de bon tapas, le tout en faisant une bonne action pour le téléthon !
Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR 5002F Rue de la Carrère Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 20 13 

English : Téléthon

The Ponton Twinning Committee invites you to an evening of Karaoke and Tapas at the Arena!

Come and sing along, enjoy some good tapas, and do a good deed for the telethon!

German : Téléthon

Das Partnerschaftskomitee von ponton lädt Sie zu einem Karaoke y Tapas-Abend in den Arenen ein!

Kommen Sie und singen Sie Ihre Lieder, genießen Sie leckere Tapas und tun Sie gleichzeitig etwas Gutes für den Telethon!

Italiano :

Il Comitato di gemellaggio di Ponton organizza una serata di karaoke e tapas all’Arena!

Venite a cantare, a gustare delle buone tapas e a fare una buona azione per Telethon!

Espanol : Téléthon

El Comité de Hermanamiento de Pontón organiza una velada de karaoke y tapas en la Arena

Ven a cantar, disfruta de unas buenas tapas y haz una buena acción para el telemaratón

L’événement Téléthon Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Tartas