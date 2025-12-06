Téléthon Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR Pontonx-sur-l’Adour
Téléthon Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR Pontonx-sur-l’Adour samedi 6 décembre 2025.
Téléthon
Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR 5002F Rue de la Carrère Pontonx-sur-l’Adour Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Le comité de jumelage de ponton vous propose une soirée Karaoké y Tapas aux arènes !
Venez pousser la chansonnette, déguster de bon tapas, le tout en faisant une bonne action pour le téléthon !
Le comité de jumelage de ponton vous propose une soirée Karaoké y Tapas aux arènes !
Venez pousser la chansonnette, déguster de bon tapas, le tout en faisant une bonne action pour le téléthon ! .
Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR 5002F Rue de la Carrère Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 20 13
English : Téléthon
The Ponton Twinning Committee invites you to an evening of Karaoke and Tapas at the Arena!
Come and sing along, enjoy some good tapas, and do a good deed for the telethon!
German : Téléthon
Das Partnerschaftskomitee von ponton lädt Sie zu einem Karaoke y Tapas-Abend in den Arenen ein!
Kommen Sie und singen Sie Ihre Lieder, genießen Sie leckere Tapas und tun Sie gleichzeitig etwas Gutes für den Telethon!
Italiano :
Il Comitato di gemellaggio di Ponton organizza una serata di karaoke e tapas all’Arena!
Venite a cantare, a gustare delle buone tapas e a fare una buona azione per Telethon!
Espanol : Téléthon
El Comité de Hermanamiento de Pontón organiza una velada de karaoke y tapas en la Arena
Ven a cantar, disfruta de unas buenas tapas y haz una buena acción para el telemaratón
L’événement Téléthon Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Tartas