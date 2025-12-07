Téléthon Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR Pontonx-sur-l’Adour
Téléthon Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR Pontonx-sur-l’Adour dimanche 7 décembre 2025.
Téléthon
Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR 5002F Rue de la Carrère Pontonx-sur-l’Adour Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
08h Vente de gâteaux par AMAM & WISPEE Au Marché
08h Vente des créations des enfants SEJ Village Téléthon
09h Trail de 12km organisé par les COUREURS DU PIGNADA Départ du Village Téléthon
10h Marche en forêt organisé par l’association MILLE PATTES Départ du Village Téléthon
12h45 Repas des chasseurs (Inscription avant le 30/11) Aux Arènes
16h Théâtre Panique au Plaza proposé par l’association LE ZAMIS Au Cinéma .
Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR 5002F Rue de la Carrère Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 20 13
English : Téléthon
08h: Cake sale by AMAM & WISPEE Marketplace
08h: Sale of SEJ children’s creations Telethon Village
09h: 12km Trail Departure from the Telethon Village
10am: Forest walk Depart from Telethon Village
12:45pm: Hunters’ meal Arènes
4pm: Theatre Panique au Plaza Au Cinéma
German : Téléthon
08h: Kuchenverkauf von AMAM & WISPEE Marktplatz
08h: Verkauf von Kreationen der SEJ-Kinder Telethon-Dorf
09 Uhr: 12 km langer Trail Start im Village Téléthon
10 Uhr: Waldspaziergang Start im Telethon-Dorf
12.45 Uhr: Mahlzeit der Jäger Arena
16 Uhr: Theater Panique au Plaza Im Kino
Italiano :
08:00: Vendita di torte da parte di AMAM e WISPEE Mercato
08h: Vendita di creazioni per bambini SEJ Villaggio Telethon
09:00: Percorso di 12 km Partenza dal Villaggio Telethon
10.00: Passeggiata nel bosco Partenza dal Villaggio Telethon
12.45: Pranzo dei cacciatori Arènes
ore 16.00: Teatro Panique au Plaza Al cinema
Espanol : Téléthon
08:00: Venta de pasteles por AMAM & WISPEE Mercado
08h: Venta de creaciones infantiles de SEJ Telethon Village
09h: Sendero de 12 km Salida del Pueblo Teletón
10h: Paseo por el bosque Salida del Pueblo Teletón
12.45h: Comida de cazadores Arènes
16h: Teatro Panique au Plaza En el cine
