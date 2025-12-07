Téléthon Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR Pontonx-sur-l’Adour

Téléthon

Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR 5002F Rue de la Carrère Pontonx-sur-l’Adour Landes

08h Vente de gâteaux par AMAM & WISPEE Marché

08h Vente des créations des enfants SEJ Village Téléthon

09h Trail de 12km Départ du Village Téléthon

10h Marche en forêt Départ du Village Téléthon

12h45 Repas des chasseurs Arènes

16h Théâtre Panique au Plaza Au Cinéma

Cinéma Grand Ecran à PONTONX SUR L’ADOUR 5002F Rue de la Carrère Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 20 13

English : Téléthon

08h: Cake sale by AMAM & WISPEE Marketplace

08h: Sale of SEJ children’s creations Telethon Village

09h: 12km Trail Departure from the Telethon Village

10am: Forest walk Depart from Telethon Village

12:45pm: Hunters’ meal Arènes

4pm: Theatre Panique au Plaza Au Cinéma

German : Téléthon

08h: Kuchenverkauf von AMAM & WISPEE Marktplatz

08h: Verkauf von Kreationen der SEJ-Kinder Telethon-Dorf

09 Uhr: 12 km langer Trail Start im Village Téléthon

10 Uhr: Waldspaziergang Start im Telethon-Dorf

12.45 Uhr: Mahlzeit der Jäger Arena

16 Uhr: Theater Panique au Plaza Im Kino

Italiano :

08:00: Vendita di torte da parte di AMAM e WISPEE Mercato

08h: Vendita di creazioni per bambini SEJ Villaggio Telethon

09:00: Percorso di 12 km Partenza dal Villaggio Telethon

10.00: Passeggiata nel bosco Partenza dal Villaggio Telethon

12.45: Pranzo dei cacciatori Arènes

ore 16.00: Teatro Panique au Plaza Al cinema

Espanol : Téléthon

08:00: Venta de pasteles por AMAM & WISPEE Mercado

08h: Venta de creaciones infantiles de SEJ Telethon Village

09h: Sendero de 12 km Salida del Pueblo Teletón

10h: Paseo por el bosque Salida del Pueblo Teletón

12.45h: Comida de cazadores Arènes

16h: Teatro Panique au Plaza En el cine

L’événement Téléthon Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-11-23 par OT Tartas