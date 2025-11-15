Téléthon

Salles polyvalente Poullaouen Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-15

Comme tous les ans, la commune de Poullaouen se mobilise pour le Téléthon et organise des randonnées et des animations pour tous les goûts tout au long du week-end. De nouveaux circuits seront proposés cette année. .

Salles polyvalente Poullaouen 29246 Finistère Bretagne +33 2 98 93 50 76

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Téléthon Poullaouen a été mis à jour le 2025-11-04 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée