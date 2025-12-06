Téléthon Préaux-du-Perche Perche en Nocé
Téléthon Préaux-du-Perche Perche en Nocé samedi 6 décembre 2025.
Téléthon Préaux-du-Perche
Préaux du Perche Perche en Nocé Orne
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Au programme
Balade à pied organisée par l’association Gym & Loisirs, départ à 14h30.
À partir de 15 heures, rendez-vous à la salle des fêtes pour de nombreuses animations
– Ventes de livres et objets du Téléthon
– Fabrication d’objets et panier garni
– Fables de la fontaine mises en scène
– Pêche à la ligne
– Présence des pompiers pour des animations
– Restauration sur place (crêpes, gâteaux). .
Préaux du Perche Perche en Nocé 61340 Orne Normandie
