Téléthon Préaux-du-Perche Perche en Nocé

Téléthon Préaux-du-Perche

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Au programme

Balade à pied organisée par l’association Gym & Loisirs, départ à 14h30.

À partir de 15 heures, rendez-vous à la salle des fêtes pour de nombreuses animations

– Ventes de livres et objets du Téléthon

– Fabrication d’objets et panier garni

– Fables de la fontaine mises en scène

– Pêche à la ligne

– Présence des pompiers pour des animations

– Restauration sur place (crêpes, gâteaux). .

