Téléthon

Preuilly-sur-Claise Indre-et-Loire

5 décembre concours de belotes, divers lots…

6 décembre 14h randonnée au départ de la salle des fêtes. A partir de 19h30 repas fait maison (soupe à l’oignon, burger frites, tarte aux pommes, café) et repas enfants (burger frites, glace, boisson), sur réservation.

Preuilly-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 65 32 42 90

English :

december 5: belotes competition, various prizes?

december 6: 2pm hike from the village hall. From 7:30pm: home-cooked meal (onion soup, burger and fries, apple pie, coffee) and children’s meal (burger and fries, ice cream, drink), by reservation.

German :

5. Dezember: Belotes-Wettbewerb, verschiedene Preise?

6. Dezember: 14 Uhr Wanderung ab dem Festsaal. Ab 19:30 Uhr: Hausgemachtes Essen (Zwiebelsuppe, Burger mit Pommes frites, Apfelkuchen, Kaffee) und Kinderessen (Burger mit Pommes frites, Eis, Getränk), auf Vorbestellung.

Italiano :

5 dicembre: concorso Belotes, vari premi?

6 dicembre: passeggiata alle 14.00 dalla sala del villaggio. Dalle 19.30: pasto casalingo (zuppa di cipolle, hamburger e patatine, torta di mele, caffè) e pasto per bambini (hamburger e patatine, gelato, bevanda), su prenotazione.

Espanol :

5 de diciembre: concurso de belotes, varios premios..

6 de diciembre: paseo a las 14.00 h desde el ayuntamiento. A partir de las 19.30 h: comida casera (sopa de cebolla, hamburguesa con patatas fritas, tarta de manzana, café) y comida para niños (hamburguesa con patatas fritas, helado, bebida), pre

