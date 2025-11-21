Téléthon Prigonrieux | Marche aux flambeaux Prigonrieux
Téléthon Prigonrieux | Marche aux flambeaux
Sous la Halle Prigonrieux Dordogne
Prigonrieux se mobilise pour le Téléthon le vendredi 21 novembre avec une journée d’animations au profit de la recherche médicale. Les habitants sont invités à participer aux différentes activités proposées tout au long de la journée.
Parcours de 5,5 km
Participation minimum 2€
Organisée par PrigoRando .
Sous la Halle Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 55 74 62
