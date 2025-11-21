Téléthon Prigonrieux | Marche aux flambeaux

Prigonrieux se mobilise pour le Téléthon le vendredi 21 novembre avec une journée d’animations au profit de la recherche médicale. Les habitants sont invités à participer aux différentes activités proposées tout au long de la journée.

Parcours de 5,5 km

Participation minimum 2€

Organisée par PrigoRando .

Sous la Halle Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 55 74 62

