Téléthon Prigonrieux | Repas avec animation musicale Prigonrieux

Impasse de Marville Prigonrieux Dordogne
Prigonrieux se mobilise pour le Téléthon le vendredi 21 novembre avec une journée d’animations au profit de la recherche médicale. Les habitants sont invités à participer aux différentes activités proposées tout au long de la journée.
Tarif 15€ (apéritif, entrée, plat, dessert)
Réservation obligatoire avant le 15 novembre
Contact 06 07 55 74 62
Organisé par PrigoRando .
Impasse de Marville Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 55 74 62
