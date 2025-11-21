Téléthon Prigonrieux | Repas avec animation musicale

Impasse de Marville Prigonrieux Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Prigonrieux se mobilise pour le Téléthon le vendredi 21 novembre avec une journée d’animations au profit de la recherche médicale. Les habitants sont invités à participer aux différentes activités proposées tout au long de la journée.

Tarif 15€ (apéritif, entrée, plat, dessert)

Réservation obligatoire avant le 15 novembre

Contact 06 07 55 74 62

Organisé par PrigoRando .

Impasse de Marville Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 55 74 62

English : Téléthon Prigonrieux | Repas avec animation musicale

German : Téléthon Prigonrieux | Repas avec animation musicale

Italiano :

Espanol : Téléthon Prigonrieux | Repas avec animation musicale

L’événement Téléthon Prigonrieux | Repas avec animation musicale Prigonrieux a été mis à jour le 2025-11-03 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides