Téléthon Projection vidéos Cinéma Saint-Palais-sur-Mer

Téléthon Projection vidéos Cinéma Saint-Palais-sur-Mer mardi 2 décembre 2025.

Téléthon Projection vidéos

Cinéma 13 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 17:00:00
fin : 2025-12-02

Date(s) :
2025-12-02

Projection de vidéos de Mr Woïtek Skop.
3€ l’entrée.
  .

Cinéma 13 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 04 50 

English :

Projection of videos by Mr Woïtek Skop.
3? admission.

German :

Videovorführung von Herrn Woïtek Skop.
3? Eintritt.

Italiano :

Proiezione di video di Woïtek Skop.
ingresso 3?

Espanol :

Proyección de vídeos del Sr. Woïtek Skop.
entrada: 3?

L’événement Téléthon Projection vidéos Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-19 par Royan Atlantique