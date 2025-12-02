Téléthon Projection vidéos Cinéma Saint-Palais-sur-Mer
Téléthon Projection vidéos Cinéma Saint-Palais-sur-Mer mardi 2 décembre 2025.
Téléthon Projection vidéos
Cinéma 13 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 17:00:00
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
Projection de vidéos de Mr Woïtek Skop.
3€ l’entrée.
.
Cinéma 13 rue du logis vert Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 04 50
English :
Projection of videos by Mr Woïtek Skop.
3? admission.
German :
Videovorführung von Herrn Woïtek Skop.
3? Eintritt.
Italiano :
Proiezione di video di Woïtek Skop.
ingresso 3?
Espanol :
Proyección de vídeos del Sr. Woïtek Skop.
entrada: 3?
L’événement Téléthon Projection vidéos Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-19 par Royan Atlantique