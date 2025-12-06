Téléthon rando, pétanque, soirée dansante Aligot Saint-Médard-d’Excideuil

Téléthon rando, pétanque, soirée dansante Aligot

Salle des fêtes Saint-Médard-d’Excideuil Dordogne

Début : 2025-12-06

2025-12-06

9h rando VTT accompagnée de 30 km

10h rando pédestre de 4 ou 8 km

13h pétanque, concours doublettes

15h belote/ jeux de société

5€ l’activité.

19h30 repas dansant Aligot animé par DJ Yoyo 23€.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’AFM Téléthon.

Salle des fêtes Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 95 89 60

English : Téléthon rando, pétanque, soirée dansante Aligot

Menu: Kir du feuillardier with appetizers, carrot velouté with orange zest, Bourguignon with amber beer and potatoes, walnut salad, pastries.

German : Téléthon rando, pétanque, soirée dansante Aligot

Menü: Kir du Feuillardier und Amuse-Bouches, Karottencremesuppe mit Orangenschalen, Bourguignon mit Bernsteinbier, Kartoffeln, Nusssalat, Gebäck.

Italiano :

ore 9: corsa accompagnata in mountain bike di 30 km

ore 10 passeggiata di 4 o 8 km

ore 13 pétanque, gara di doppio

ore 15.00 belote/giochi da tavolo

5? per attività.

ore 19.30 cena e ballo Aligot con DJ Yoyo 23?

L’intero ricavato sarà devoluto all’AFM Téléthon.

Espanol : Téléthon rando, pétanque, soirée dansante Aligot

Menú: Kir du feuillardier con amuse-bouches, zanahorias aterciopeladas con ralladura de naranja, Bourguignon con cerveza ámbar y patatas, ensalada de nueces, pasteles.

