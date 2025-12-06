Téléthon rando, pétanque, soirée dansante Aligot Saint-Médard-d’Excideuil
Téléthon rando, pétanque, soirée dansante Aligot Saint-Médard-d’Excideuil samedi 6 décembre 2025.
Téléthon rando, pétanque, soirée dansante Aligot
Salle des fêtes Saint-Médard-d’Excideuil Dordogne
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
9h rando VTT accompagnée de 30 km
10h rando pédestre de 4 ou 8 km
13h pétanque, concours doublettes
15h belote/ jeux de société
5€ l’activité.
19h30 repas dansant Aligot animé par DJ Yoyo 23€.
L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’AFM Téléthon.
19h30 repas dansant Aligot animé par DJ Yoyo 23€ sur réservation avant le 3 décembre.
Café gourmand de bienvenue, vente de peluches et centres de table de Noël.
L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’AFM Téléthon. .
Salle des fêtes Saint-Médard-d’Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 95 89 60
English : Téléthon rando, pétanque, soirée dansante Aligot
Menu: Kir du feuillardier with appetizers, carrot velouté with orange zest, Bourguignon with amber beer and potatoes, walnut salad, pastries.
German : Téléthon rando, pétanque, soirée dansante Aligot
Menü: Kir du Feuillardier und Amuse-Bouches, Karottencremesuppe mit Orangenschalen, Bourguignon mit Bernsteinbier, Kartoffeln, Nusssalat, Gebäck.
Italiano :
ore 9: corsa accompagnata in mountain bike di 30 km
ore 10 passeggiata di 4 o 8 km
ore 13 pétanque, gara di doppio
ore 15.00 belote/giochi da tavolo
5? per attività.
ore 19.30 cena e ballo Aligot con DJ Yoyo 23?
L’intero ricavato sarà devoluto all’AFM Téléthon.
Espanol : Téléthon rando, pétanque, soirée dansante Aligot
Menú: Kir du feuillardier con amuse-bouches, zanahorias aterciopeladas con ralladura de naranja, Bourguignon con cerveza ámbar y patatas, ensalada de nueces, pasteles.
L’événement Téléthon rando, pétanque, soirée dansante Aligot Saint-Médard-d’Excideuil a été mis à jour le 2025-11-22 par Isle-Auvézère