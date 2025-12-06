Téléthon rando VTT et repas

Salle des fêtes Saint-Michel-de-Villadeix Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Téléthon à Saint-Michel de Villadeix samedi 6 décembre 2025

Randonnée VTT de 15km rendez-vous à 9 heures à la salle des fêtes.

Repas sur réservation uniquement (apportez vos couverts complets). .

Salle des fêtes Saint-Michel-de-Villadeix 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 32 32 47

English : Téléthon rando VTT et repas

Telethon in Saint-Michel de Villadeix Saturday, 6 December 2025

15km mountain bike ride meet at 9am at the village hall.

German : Téléthon rando VTT et repas

Telethon in Saint-Michel de Villadeix Samstag, 6. Dezember 2025

15 km lange Mountainbike-Tour Treffpunkt um 9 Uhr an der Festhalle.

Italiano :

Telethon a Saint-Michel de Villadeix Sabato 6 dicembre 2025

Escursione in mountain bike di 15 km ritrovo alle 9.00 presso la sala del villaggio.

Espanol : Téléthon rando VTT et repas

Telemaratón en Saint-Michel de Villadeix sábado 6 de diciembre de 2025

Excursión en bicicleta de montaña de 15 km: cita a las 9:00 h en el salón de fiestas.

L’événement Téléthon rando VTT et repas Saint-Michel-de-Villadeix a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux