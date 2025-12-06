Téléthon rando VTT et repas Saint-Michel-de-Villadeix
Téléthon rando VTT et repas Saint-Michel-de-Villadeix samedi 6 décembre 2025.
Téléthon rando VTT et repas
Salle des fêtes Saint-Michel-de-Villadeix Dordogne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Téléthon à Saint-Michel de Villadeix samedi 6 décembre 2025
Randonnée VTT de 15km rendez-vous à 9 heures à la salle des fêtes.
Téléthon à Saint-Michel de Villadeix samedi 6 décembre 2025
Randonnée VTT de 15km rendez-vous à 9 heures à la salle des fêtes.
Repas sur réservation uniquement (apportez vos couverts complets). .
Salle des fêtes Saint-Michel-de-Villadeix 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 32 32 47
English : Téléthon rando VTT et repas
Telethon in Saint-Michel de Villadeix Saturday, 6 December 2025
15km mountain bike ride meet at 9am at the village hall.
German : Téléthon rando VTT et repas
Telethon in Saint-Michel de Villadeix Samstag, 6. Dezember 2025
15 km lange Mountainbike-Tour Treffpunkt um 9 Uhr an der Festhalle.
Italiano :
Telethon a Saint-Michel de Villadeix Sabato 6 dicembre 2025
Escursione in mountain bike di 15 km ritrovo alle 9.00 presso la sala del villaggio.
Espanol : Téléthon rando VTT et repas
Telemaratón en Saint-Michel de Villadeix sábado 6 de diciembre de 2025
Excursión en bicicleta de montaña de 15 km: cita a las 9:00 h en el salón de fiestas.
L’événement Téléthon rando VTT et repas Saint-Michel-de-Villadeix a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux