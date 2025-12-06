TÉLÉTHON RANDONNÉE Banyuls-sur-Mer
TÉLÉTHON RANDONNÉE Banyuls-sur-Mer samedi 6 décembre 2025.
TÉLÉTHON RANDONNÉE
6 Avenue de la Republique Banyuls-sur-Mer Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Début : 2025-12-06 14:00:00
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
2025-12-06
Randonnée familiale au profit du Téléthon organisée par Banyuls Rando Visite des anciens commerces de Banyuls.
6 Avenue de la Republique Banyuls-sur-Mer 66650 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 31 58
English :
Family outing in aid of the Telethon organized by Banyuls Rando: Visit the old shops of Banyuls.
German :
Familienwanderung zugunsten des Telethon, organisiert von Banyuls Rando: Besichtigung der alten Geschäfte von Banyuls.
Italiano :
Passeggiata per famiglie a favore di Telethon organizzata da Banyuls Rando: visita alle antiche botteghe di Banyuls.
Espanol :
Excursión familiar a beneficio del Telemaratón organizado por Banyuls Rando: Visita a los antiguos comercios de Banyuls.
L’événement TÉLÉTHON RANDONNÉE Banyuls-sur-Mer a été mis à jour le 2025-08-29 par OT DE BANYULS SUR MER