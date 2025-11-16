Téléthon Randonnée des meuniers Salle omnisports Mauléon
Salle omnisports MOULINS Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-11-16
Rando des Meuniers, au profit du Téléthon.
Parcours VTT, 35 km, parcours pédestres de 8 à 26 km, et circuit gravel de 62 km.
Ravitaillement (sauf gravel), lavage vélos, plats chaud à l’arrivée. .
Salle omnisports MOULINS Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cdf.moulins79@gmail.com
