Téléthon Randonnée des meuniers Salle omnisports Mauléon

Téléthon Randonnée des meuniers

Téléthon Randonnée des meuniers Salle omnisports Mauléon dimanche 16 novembre 2025.

Téléthon Randonnée des meuniers

Salle omnisports MOULINS Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16
fin : 2025-11-16

Date(s) :
2025-11-16

Rando des Meuniers, au profit du Téléthon.
Parcours VTT, 35 km, parcours pédestres de 8 à 26 km, et circuit gravel de 62 km.
Ravitaillement (sauf gravel), lavage vélos, plats chaud à l’arrivée.   .

Salle omnisports MOULINS Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   cdf.moulins79@gmail.com

English : Téléthon Randonnée des meuniers

German : Téléthon Randonnée des meuniers

Italiano :

Espanol : Téléthon Randonnée des meuniers

L’événement Téléthon Randonnée des meuniers Mauléon a été mis à jour le 2025-10-03 par OT Bocage Bressuirais