[TELETHON] Randonnée Pédestre Belleville-sur-Loire

[TELETHON] Randonnée Pédestre Belleville-sur-Loire dimanche 19 octobre 2025.

[TELETHON] Randonnée Pédestre

Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 08:30:00

fin : 2025-10-19 09:30:00

Date(s) :

2025-10-19

Partez à l’aventure et découvrez des parcours adaptés à tous les niveaux pour les amateurs de randonnée pédestre.

la Maison de Loire du Cher et Le Club de Gym vous invitent à participer à une belle randonnée au profit du Téléthon.

Parcours 16, 12 et 7 km

Départ à 9h30 pour les 7 km. Parcours animé et accessible en poussette.

Votre participation contribuera à soutenir une cause importante. Venez nombreux marcher, échanger et agir solidairement !

Les bénéfices de cette randonnée seront intégralement reversés au Téléthon 4 .

Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32

English :

Set off on an adventure and discover routes suitable for hikers of all levels.

German :

Begeben Sie sich auf ein Abenteuer und entdecken Sie Strecken, die für alle Niveaus für Wanderfreunde geeignet sind.

Italiano :

Partite all’avventura e scoprite percorsi adatti a tutti i livelli di escursionismo.

Espanol :

Embárquese en una aventura y descubra rutas aptas para todos los niveles de senderismo.

