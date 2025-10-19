[TELETHON] Randonnée Pédestre Belleville-sur-Loire
[TELETHON] Randonnée Pédestre Belleville-sur-Loire dimanche 19 octobre 2025.
[TELETHON] Randonnée Pédestre
Route de la Loire Belleville-sur-Loire Cher
Partez à l’aventure et découvrez des parcours adaptés à tous les niveaux pour les amateurs de randonnée pédestre.
la Maison de Loire du Cher et Le Club de Gym vous invitent à participer à une belle randonnée au profit du Téléthon.
Parcours 16, 12 et 7 km
Départ à 9h30 pour les 7 km. Parcours animé et accessible en poussette.
Votre participation contribuera à soutenir une cause importante. Venez nombreux marcher, échanger et agir solidairement !
Les bénéfices de cette randonnée seront intégralement reversés au Téléthon 4 .
Route de la Loire Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 72 57 32
English :
Set off on an adventure and discover routes suitable for hikers of all levels.
German :
Begeben Sie sich auf ein Abenteuer und entdecken Sie Strecken, die für alle Niveaus für Wanderfreunde geeignet sind.
Italiano :
Partite all’avventura e scoprite percorsi adatti a tutti i livelli di escursionismo.
Espanol :
Embárquese en una aventura y descubra rutas aptas para todos los niveles de senderismo.
