Téléthon Randonnée pédestre

RDV Parc des sports Raymond Faucher Malemort Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Randonnée pédestre proposée par Venarsal Loisirs circuit des Lavoirs à Collonges La Rouge.

Distance facile 8,7 Km (déniv. 141 m)

Rendez-vous 8h30 au parking du Parc de Sports R. Faucher.

Durée entre 2h30 et 3h.

Participation minimum de 5€ règlement par chèque à l’ordre de AFM Téléthon .

RDV Parc des sports Raymond Faucher Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 69 05 68 jeanfrancois.rouzier@gmail.com

English : Téléthon Randonnée pédestre

L’événement Téléthon Randonnée pédestre Malemort a été mis à jour le 2025-12-02 par Brive Tourisme