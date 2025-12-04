Téléthon Randonnée pédestre Malemort
Téléthon Randonnée pédestre Malemort mercredi 10 décembre 2025.
Téléthon Randonnée pédestre
RDV Parc des sports Raymond Faucher Malemort Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Randonnée pédestre proposée par Venarsal Loisirs circuit des Lavoirs à Collonges La Rouge.
Distance facile 8,7 Km (déniv. 141 m)
Rendez-vous 8h30 au parking du Parc de Sports R. Faucher.
Durée entre 2h30 et 3h.
Participation minimum de 5€ règlement par chèque à l’ordre de AFM Téléthon .
RDV Parc des sports Raymond Faucher Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 69 05 68 jeanfrancois.rouzier@gmail.com
English : Téléthon Randonnée pédestre
L’événement Téléthon Randonnée pédestre Malemort a été mis à jour le 2025-12-02 par Brive Tourisme