Téléthon Randonnée quads et buggys, marche nocturne et soupe aux choux Félines
Le Bourg Félines Haute-Loire
Tarif : – –
2025-11-08
Animations au profit du Téléthon proposées par le Comité d’animation de Félines avec rando quads et buggys dès 12h30, marche nocturne à 17h et la traditionnelle soupe aux choux à 19h…
Le Bourg Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 06855293
English :
The Comité d’animation de Félines organizes events in aid of the Telethon, including a quad bike and buggy ride from 12:30 pm, a night walk at 5 pm and the traditional cabbage soup at 7 pm…
German :
Animationen zugunsten des Telethon, die vom Animationskomitee von Félines angeboten werden, mit Quads und Buggys ab 12:30 Uhr, Nachtwanderung um 17 Uhr und der traditionellen Kohlsuppe um 19 Uhr…
Italiano :
Attività a favore di Telethon organizzate dal Comitato d’animazione di Félines, con escursioni in quad e buggy a partire dalle 12.30, passeggiata notturna alle 17.00 e la tradizionale zuppa di cavoli alle 19.00…
Espanol :
Actividades a beneficio del Teletón organizadas por el Comité de animación de Félines, con paseos en quad y buggy a partir de las 12h30, un paseo nocturno a las 17h y la tradicional sopa de coles a las 19h…
