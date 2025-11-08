Téléthon Randonnée quads et buggys, marche nocturne et soupe aux choux

Le Bourg Félines Haute-Loire

Tarif : – –

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Animations au profit du Téléthon proposées par le Comité d’animation de Félines avec rando quads et buggys dès 12h30, marche nocturne à 17h et la traditionnelle soupe aux choux à 19h…

Le Bourg Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 06855293

English :

The Comité d’animation de Félines organizes events in aid of the Telethon, including a quad bike and buggy ride from 12:30 pm, a night walk at 5 pm and the traditional cabbage soup at 7 pm…

German :

Animationen zugunsten des Telethon, die vom Animationskomitee von Félines angeboten werden, mit Quads und Buggys ab 12:30 Uhr, Nachtwanderung um 17 Uhr und der traditionellen Kohlsuppe um 19 Uhr…

Italiano :

Attività a favore di Telethon organizzate dal Comitato d’animazione di Félines, con escursioni in quad e buggy a partire dalle 12.30, passeggiata notturna alle 17.00 e la tradizionale zuppa di cavoli alle 19.00…

Espanol :

Actividades a beneficio del Teletón organizadas por el Comité de animación de Félines, con paseos en quad y buggy a partir de las 12h30, un paseo nocturno a las 17h y la tradicional sopa de coles a las 19h…

L'événement Téléthon Randonnée quads et buggys, marche nocturne et soupe aux choux Félines a été mis à jour le 2025-10-07