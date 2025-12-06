Téléthon randonnée + repas Égletons

Téléthon randonnée + repas

Une grande bouffée d’oxygène le 6 décembre ça vous dit ??

Organisé par l’association Egletons Solidarité Génétique (ESG)

Au programme

La randonnée du Téléthon

– parcours de 9 km pour les timides ‍ ou 16 km pour les plus courageux ! au travers de nos jolis forêts

Départ 8H00 salle du Mille Club à Egletons

Après l’effort, le réconfort !

un délicieux repas comblera votre estomac ! Servi à 13H, salle des fêtes de St Hilaire Foissac

Bon ce n’est pas gratuit, mais c’est pour la bonne cause !

Tarif rando 5 € Tarif repas 15 €

Rando+repas, Rando uniquement, Repas uniquement ! Tout est possible, c’est vous qui choisissez ! .

Salle du mille club Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 17 67 58

