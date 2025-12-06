Téléthon randonnée + repas Égletons
Téléthon randonnée + repas Égletons samedi 6 décembre 2025.
Téléthon randonnée + repas
Salle du mille club Égletons Corrèze
Une grande bouffée d’oxygène le 6 décembre ça vous dit ??
Organisé par l’association Egletons Solidarité Génétique (ESG)
Au programme
La randonnée du Téléthon
– parcours de 9 km pour les timides ou 16 km pour les plus courageux ! au travers de nos jolis forêts
Départ 8H00 salle du Mille Club à Egletons
Après l’effort, le réconfort !
un délicieux repas comblera votre estomac ! Servi à 13H, salle des fêtes de St Hilaire Foissac
Bon ce n’est pas gratuit, mais c’est pour la bonne cause !
Tarif rando 5 € Tarif repas 15 €
Rando+repas, Rando uniquement, Repas uniquement ! Tout est possible, c’est vous qui choisissez ! .
Salle du mille club Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 17 67 58
