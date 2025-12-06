TÉLÉTHON RANDONNÉE VTT

Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) propose une randonnée VTT au profit du Téléthon

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) propose une randonnée VTT au profit du Téléthon9h15 accueil9h30 départ depuis la place des Tonneliers, du Baphin jusqu’à Bellevue10h collation10h45 retour au Baphin et verre de l’amitié7 km aller-retourParticipation libre au profit du Téléthon .

Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 30 30 contact@ville-meze.fr

English :

The Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) organizes a mountain bike ride in aid of the Telethon

L’événement TÉLÉTHON RANDONNÉE VTT Mèze a été mis à jour le 2025-12-02 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE