Téléthon Randonnées Canet-de-Salars

Canet-de-Salars Aveyron
Début : Samedi 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
14h Salle de fêtes de Canet de Salars . Randonnée pédestre et VTT (casque obligatoire). Goûter offert à l’arrivée. Plus de renseignements auprès de Lukas au 06 24 25 91 13.
Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie
2pm Canet de Salars village hall. Hiking and mountain biking (helmet compulsory). Snack offered on arrival. Further information from Lukas on 06 24 25 91 13.
