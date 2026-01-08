Téléthon Randonnées

Canet-de-Salars Aveyron

Début : Samedi 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

14h Salle de fêtes de Canet de Salars . Randonnée pédestre et VTT (casque obligatoire). Goûter offert à l’arrivée. Plus de renseignements auprès de Lukas au 06 24 25 91 13.

Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

English :

2pm Canet de Salars village hall. Hiking and mountain biking (helmet compulsory). Snack offered on arrival. Further information from Lukas on 06 24 25 91 13.

