Téléthon randonnées et repas Bonneval

Téléthon randonnées et repas Bonneval dimanche 5 octobre 2025.

Téléthon randonnées et repas

Lieu dit Hurlevent Bonneval Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

A l’occasion de la journée du Téléthon, l’association « Dorette en fête » organise plusieurs randonnées pédestres et VTT le dimanche 5 octobre suivies d’un repas à l’Auberge de la Dorette. .

.

Lieu dit Hurlevent Bonneval 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 01 97 70 doretteenfete@gmail.com

English :

To mark Telethon Day, the « Dorette en fête » association is organizing several hikes and mountain bike rides on Sunday, October 5, followed by a meal at the Auberge de la Dorette .

German :

Anlässlich des Telethon-Tages organisiert der Verein « Dorette en fête » am Sonntag, den 5. Oktober, mehrere Wanderungen und Mountainbike-Touren mit anschließendem Essen in der Auberge de la Dorette. .

Italiano :

In occasione della Giornata di Telethon, l’associazione « Dorette en fête » organizza domenica 5 ottobre una serie di passeggiate a piedi e in mountain bike, seguite da un pranzo all’Auberge de la Dorette.

Espanol :

Con motivo del Día de la Teletón, la asociación « Dorette en fête » organiza el domingo 5 de octubre varias marchas a pie y en bicicleta de montaña, seguidas de una comida en el Albergue de la Dorette .

L’événement Téléthon randonnées et repas Bonneval a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay