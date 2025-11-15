TELETHON Randonnées et Séance de cinéma Salle des Poseurs Sembadel

TELETHON Randonnées et Séance de cinéma

Salle des Poseurs La Gare Sembadel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 15:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

A l’occasion du Téléthon, le comité des fêtes organise une journée sportive et détente dès 15h avec randonnées pédestres et vtt pour enfants puis à 18h avec la diffusion d’un film autour de pizza à commander

Salle des Poseurs La Gare Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 10 28 18

English :

To mark the Telethon, the Comité des fêtes is organizing a day of sports and relaxation starting at 3pm, with hikes and mountain bike rides for children, followed at 6pm by a film with pizza to order

German :

Anlässlich des Telethon organisiert das Festkomitee einen sportlichen und entspannenden Tag ab 15 Uhr mit Wanderungen und Mountainbike-Touren für Kinder und dann um 18 Uhr mit der Ausstrahlung eines Films rund um Pizza zum Bestellen

Italiano :

In occasione di Telethon, il Comité des Fêtes organizza una giornata di sport e relax a partire dalle 15.00, con passeggiate e giri in mountain bike per i bambini, seguite alle 18.00 da un film con pizza su ordinazione

Espanol :

Con motivo del Teletón, el Comité des Fêtes organiza una jornada de deporte y relajación a partir de las 15.00 horas, con paseos a pie y en bicicleta de montaña para los niños, seguida a las 18.00 horas de una película con pizza por encargo

