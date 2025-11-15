TELETHON Randonnées et Séance de cinéma Salle des Poseurs Sembadel
TELETHON Randonnées et Séance de cinéma Salle des Poseurs Sembadel samedi 15 novembre 2025.
TELETHON Randonnées et Séance de cinéma
Salle des Poseurs La Gare Sembadel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
A l’occasion du Téléthon, le comité des fêtes organise une journée sportive et détente dès 15h avec randonnées pédestres et vtt pour enfants puis à 18h avec la diffusion d’un film autour de pizza à commander
.
Salle des Poseurs La Gare Sembadel 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 10 28 18
English :
To mark the Telethon, the Comité des fêtes is organizing a day of sports and relaxation starting at 3pm, with hikes and mountain bike rides for children, followed at 6pm by a film with pizza to order
German :
Anlässlich des Telethon organisiert das Festkomitee einen sportlichen und entspannenden Tag ab 15 Uhr mit Wanderungen und Mountainbike-Touren für Kinder und dann um 18 Uhr mit der Ausstrahlung eines Films rund um Pizza zum Bestellen
Italiano :
In occasione di Telethon, il Comité des Fêtes organizza una giornata di sport e relax a partire dalle 15.00, con passeggiate e giri in mountain bike per i bambini, seguite alle 18.00 da un film con pizza su ordinazione
Espanol :
Con motivo del Teletón, el Comité des Fêtes organiza una jornada de deporte y relajación a partir de las 15.00 horas, con paseos a pie y en bicicleta de montaña para los niños, seguida a las 18.00 horas de una película con pizza por encargo
L’événement TELETHON Randonnées et Séance de cinéma Sembadel a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay