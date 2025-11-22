Téléthon Repas animé

Salle des fêtes Lagor Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Ce repas sera animé par l’amuseur public Adrien Laborde. .

Salle des fêtes Lagor 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 74 36 81

English : Téléthon Repas animé

German : Téléthon Repas animé

Italiano :

Espanol : Téléthon Repas animé

L’événement Téléthon Repas animé Lagor a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Coeur de Béarn