Téléthon repas Salle du patronage Barcus

Cette année, le comité des fêtes de Barcus organise un repas à l’occasion du Téléthon.

L’intégralité des recettes sera reversée au téléthon. Nous en appelons à votre générosité. Voici le menu

– soupe (comité des fêtes),

– poulet sauce chorizo avec pommes de terre Sarladaises (Pitxe),

fromage (Egürbide),

– tarte aux pommes (Garat).

Merci de vous inscrire avant le lundi 1er décembre. Nous comptons sur votre présence ! .

Salle du patronage Bourg Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 62 05

