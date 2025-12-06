Téléthon repas Salle du patronage Barcus
Téléthon repas Salle du patronage Barcus samedi 6 décembre 2025.
Téléthon repas
Salle du patronage Bourg Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Cette année, le comité des fêtes de Barcus organise un repas à l’occasion du Téléthon.
L’intégralité des recettes sera reversée au téléthon. Nous en appelons à votre générosité. Voici le menu
– soupe (comité des fêtes),
– poulet sauce chorizo avec pommes de terre Sarladaises (Pitxe),
fromage (Egürbide),
– tarte aux pommes (Garat).
Merci de vous inscrire avant le lundi 1er décembre. Nous comptons sur votre présence ! .
Salle du patronage Bourg Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 15 62 05
English : Téléthon repas
German : Téléthon repas
Italiano :
Espanol : Téléthon repas
L’événement Téléthon repas Barcus a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Pays Basque