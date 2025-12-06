Téléthon repas du midi Coulonges-sur-l’Autize
Salle Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Repas du midi Salle Espace Colonica, Coulonges sur l’Autize au prix de 14€/adulte et 8 €/enfant de 12 ans,
Menu Apéritif, macédoine-oeuf mimosa, haricots blancs rôti de porc, fromage, tarte aux pommes, café
Réservation avant le 28/11 au 06 77 17 05 61 ou au 06 24 80 90 61 de 19h0 à 22h du lundi au vendredi. .
Salle Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 80 90 61
L’événement Téléthon repas du midi Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2025-11-06 par CC Val de Gâtine