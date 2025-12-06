Téléthon repas du midi Coulonges-sur-l’Autize

Téléthon repas du midi

Samedi 06 Décembre 2025

Coulonges sur L’Autize

Repas du midi Salle Espace Colonica, Coulonges sur l’Autize au prix de 14€/adulte et 8 €/enfant de 12 ans,

Menu Apéritif, macédoine-oeuf mimosa, haricots blancs rôti de porc, fromage, tarte aux pommes, café

Réservation avant le 28/11 au 06 77 17 05 61 ou au 06 24 80 90 61 de 19h0 à 22h du lundi au vendredi. .

Salle Colonica Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 80 90 61

