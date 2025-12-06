Téléthon Repas festif et soirée dansante Centre rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis

Téléthon Repas festif et soirée dansante

Centre rencontre 4 rue du 8 mai 1945 Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-12-06 18:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

La soirée comprend le spectacle, le repas et la soirée dansante.

Venez avec vos verres, assiettes, couverts et bonne humeur.

Réservation acquittée jusqu’au 28 novembre.

Centre rencontre 4 rue du 8 mai 1945 Saint-Sauveur-d'Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 09 77 96

English :

The evening includes show, meal and dancing.

Bring your glasses, plates, cutlery and a good mood.

Reservations must be paid in full by November 28.

German :

Der Abend umfasst die Aufführung, das Essen und den Tanzabend.

Bringen Sie Gläser, Teller, Besteck und gute Laune mit.

Bezahlte Reservierungen bis zum 28. November.

Italiano :

La serata comprende lo spettacolo, il pasto e il ballo.

Venite con bicchieri, piatti, posate e buon umore.

Le prenotazioni devono essere pagate entro il 28 novembre.

Espanol :

La velada incluye el espectáculo, la cena y el baile.

Ven con tus copas, platos, cubiertos y buen humor.

Las reservas deben abonarse antes del 28 de noviembre.

