Téléthon Repas festif et soirée dansante Centre rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis
Téléthon Repas festif et soirée dansante Centre rencontre Saint-Sauveur-d’Aunis samedi 6 décembre 2025.
Téléthon Repas festif et soirée dansante
Centre rencontre 4 rue du 8 mai 1945 Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 18:30:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
La soirée comprend le spectacle, le repas et la soirée dansante.
Venez avec vos verres, assiettes, couverts et bonne humeur.
Réservation acquittée jusqu’au 28 novembre.
.
Centre rencontre 4 rue du 8 mai 1945 Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 09 77 90
English :
The evening includes show, meal and dancing.
Bring your glasses, plates, cutlery and a good mood.
Reservations must be paid in full by November 28.
German :
Der Abend umfasst die Aufführung, das Essen und den Tanzabend.
Bringen Sie Gläser, Teller, Besteck und gute Laune mit.
Bezahlte Reservierungen bis zum 28. November.
Italiano :
La serata comprende lo spettacolo, il pasto e il ballo.
Venite con bicchieri, piatti, posate e buon umore.
Le prenotazioni devono essere pagate entro il 28 novembre.
Espanol :
La velada incluye el espectáculo, la cena y el baile.
Ven con tus copas, platos, cubiertos y buen humor.
Las reservas deben abonarse antes del 28 de noviembre.
L’événement Téléthon Repas festif et soirée dansante Saint-Sauveur-d’Aunis a été mis à jour le 2025-11-18 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin