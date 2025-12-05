Téléthon Repas Garbure Salle Albert Piquemal Orthez

Téléthon Repas Garbure

Salle Albert Piquemal 1001 chemin de l’école Orthez Pyrénées-Atlantiques

Garbure sur place ou à emporter. .

Salle Albert Piquemal 1001 chemin de l’école Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine foyercastetarbe@gmail.com

