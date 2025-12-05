Téléthon Repas Garbure Salle Albert Piquemal Orthez

Téléthon Repas Garbure Salle Albert Piquemal Orthez vendredi 5 décembre 2025.

Salle Albert Piquemal 1001 chemin de l’école Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Garbure sur place ou à emporter.   .

Salle Albert Piquemal 1001 chemin de l’école Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   foyercastetarbe@gmail.com

