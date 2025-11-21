Téléthon repas karaoké dansant Beauzac

Téléthon repas karaoké dansant

Salle Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Au profit du TELETHON le comité des fêtes organise un repas karaoké dansant salle Espace la Dorlière. Animé par Betty. Réservation Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron bureau de Beauzac, Bas en Basset et Monistrol sur Loire ou sur Hello asso

Salle Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

To raise funds for TELETHON, the Comité des fêtes is organizing a karaoke dinner and dance in the Espace la Dorlière hall. Hosted by Betty. Bookings at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office in Beauzac, Bas en Basset and Monistrol sur Loire or on Hello asso

German :

Zu Gunsten des TELETHON organisiert das Festkomitee ein Karaoke-Essen mit Tanz im Saal Espace la Dorlière. Moderiert von Betty. Reservierung Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron bureau de Beauzac, Bas en Basset et Monistrol sur Loire oder auf Hello asso

Italiano :

A favore di TELETHON, il Comité des fêtes organizza un karaoke e un pranzo danzante nella sala dell’Espace la Dorlière. Ospite Betty. Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo delle Marche del Velay Rochebaron a Beauzac, Bas en Basset e Monistrol sur Loire o su Hello asso

Espanol :

A beneficio del TELETHON, el Comité des fêtes organiza una comida con karaoke y baile en la sala del Espace la Dorlière. Organizado por Betty. Reservas en la Oficina de Turismo de Marches du Velay Rochebaron en Beauzac, Bas en Basset y Monistrol sur Loire o en Hello asso

