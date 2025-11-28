Téléthon Repas Montferrand-du-Périgord
Téléthon Repas Montferrand-du-Périgord vendredi 28 novembre 2025.
Salle des fêtes Montferrand-du-Périgord
Montferrand-du-Périgord se mobilise pour le Téléthon !
Rendez-vous à la salle des fêtes le vendredi 28 novembre 2025 à 20h pour un repas convivial avec animation musicale. Au menu apéritif, choucroute garnie, fromage et café gourmand. Une soirée chaleureuse placée sous le signe de la solidarité, idéale à partager en famille ou entre amis.
Tarifs
Adultes 20 €
Enfants de moins de 12 ans 10 €
Pensez à apporter vos couverts.
Contact Inscriptions Michèle et Michel Risse 05 53 63 28 21 06 86 71 76 61
Les bénéfices de cette soirée seront reversés au Téléthon. .
Salle des fêtes Montferrand-du-Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 28 21
