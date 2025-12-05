Téléthon Repas Salle des fêtes Noguères

Téléthon Repas Salle des fêtes Noguères vendredi 5 décembre 2025.

Salle des fêtes 1 rue de l’Eglise Noguères Pyrénées-Atlantiques

Au menu bouillon, poule au pot, fromage et dessert.
Menu enfant avec nuggets et frites.   .

Salle des fêtes 1 rue de l’Eglise Noguères 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 69 67 65 

