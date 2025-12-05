Téléthon Repas Salle des fêtes Noguères

Téléthon Repas

Salle des fêtes 1 rue de l’Eglise Noguères Pyrénées-Atlantiques

Tarif :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Au menu bouillon, poule au pot, fromage et dessert.

Menu enfant avec nuggets et frites. .

Salle des fêtes 1 rue de l’Eglise Noguères 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 69 67 65

