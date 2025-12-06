Téléthon Repas-spectacle

Rue de la Promenade du Parc Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

22

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Découvrez le talent des danseuses et danseurs de l’école de danse Coppelia !

L’école vous donne rendez-vous pour un spectacle inédit autour d’un repas organisé à l’occasion de Téléthon. Profitez de bons petits plats tout en admirant les chorégraphies de danse !

Attention, les places sont limitées la réservation est obligatoire avant le 28 novembre.

#telethon2025 22 .

Rue de la Promenade du Parc Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 40 81 00 26

English :

L’événement Téléthon Repas-spectacle Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2025-12-03 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne