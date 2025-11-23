Téléthon représentation théâtrale Salle des fêtes Mairie Audenge
Comme chaque année, les associations d’Audenge se rassemblent autour d’une même cause le Téléthon.
Objectif collecter des fonds pour soutenir la recherche contre les maladies rares et faire avancer l’espoir, un geste solidaire à la fois.
Représentations théâtrales On va faire la cocotte de Georges Feydeau
Deux séances 15H et 21H Salle des fêtes de la Mairie Participation 5 €
Un grand moment de rire et de partage proposé par la compagnie Les Z’Artistes. .
Salle des fêtes Mairie 24 Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine
