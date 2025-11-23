Téléthon représentation théâtrale Salle des fêtes Mairie Audenge

Téléthon représentation théâtrale

Salle des fêtes Mairie 24 Allée Ernest de Boissière Audenge Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 21:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Comme chaque année, les associations d’Audenge se rassemblent autour d’une même cause le Téléthon.

Objectif collecter des fonds pour soutenir la recherche contre les maladies rares et faire avancer l’espoir, un geste solidaire à la fois.

Représentations théâtrales On va faire la cocotte de Georges Feydeau

Deux séances 15H et 21H Salle des fêtes de la Mairie Participation 5 €

Un grand moment de rire et de partage proposé par la compagnie Les Z’Artistes. .

Salle des fêtes Mairie 24 Allée Ernest de Boissière Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Téléthon représentation théâtrale

German : Téléthon représentation théâtrale

Italiano :

Espanol : Téléthon représentation théâtrale

L’événement Téléthon représentation théâtrale Audenge a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Coeur Bassin