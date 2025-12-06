Téléthon Royan

Téléthon Royan samedi 6 décembre 2025.

Téléthon

Place Charles de Gaulle Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

2025-12-06

Challenge sportif des JSPde Saujon Royan au profit du Téléthon. Durant cette journée, l’ensemble des JSP Saujon Royan Atlantique se relayerons dans un challenge sportif avec des rameurs ou des vélos afin de réaliser un maximum de distance.

Place Charles de Gaulle Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine pays-royannais-adjsp@sdis17.fr

JSP Saujon Royan sporting challenge in aid of the Telethon. During the day, all the Saujon Royan Atlantique JSPs will take turns in a sporting challenge using rowing machines or bicycles to complete a maximum distance.

Sportliche Herausforderung der JSPde Saujon Royan zugunsten des Telethon. An diesem Tag werden sich alle JSP Saujon Royan Atlantique bei einer sportlichen Herausforderung mit Ruderern oder Fahrrädern abwechseln, um eine möglichst große Distanz zurückzulegen.

Sfida sportiva dei JSP di Saujon Royan a favore di Telethon. Durante la giornata, tutti i JSP di Saujon Royan Atlantique si alterneranno in una sfida sportiva utilizzando vogatori o biciclette per coprire la maggior distanza possibile.

Desafío deportivo de los JSP de Saujon Royan a beneficio del Teletón. Durante el día, todos los JSP de Saujon Royan Atlantique se turnarán en un desafío deportivo utilizando máquinas de remo o bicicletas para recorrer la mayor distancia posible.

