Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Téléthon Sur le marché Ruffec

Téléthon Sur le marché Ruffec samedi 6 décembre 2025.

Téléthon

Sur le marché Place du marché Ruffec Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 09:00:00
fin : 2025-12-06 12:30:00

Date(s) :
2025-12-06

Casse croûte solidaire
  .

Sur le marché Place du marché Ruffec 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 01 75 

English :

Solidarity breakfasts

German :

Solidarischer Imbiss

Italiano :

Merenda solidale

Espanol :

Merienda solidaria

L’événement Téléthon Ruffec a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente