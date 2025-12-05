Téléthon Sablons-sur-Huisne Sablons sur Huisne

Téléthon Sablons-sur-Huisne

Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

Programme complet en cours d’élaboration.

Samedi 6 décembre

– 14h départ de la randonnée pédestre sur la place (5€ inscription sur place à partir de 13h45)

Une organisation de la commune de Sablons-sur-Huisne. .

Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie

