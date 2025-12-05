Téléthon Sablons-sur-Huisne Sablons sur Huisne
Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Orne
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
Programme complet en cours d’élaboration.
Samedi 6 décembre
– 14h départ de la randonnée pédestre sur la place (5€ inscription sur place à partir de 13h45)
Une organisation de la commune de Sablons-sur-Huisne. .
Condé sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie
