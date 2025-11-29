Téléthon Salle des fêtes Saillat-sur-Vienne

Téléthon

Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes Saillat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Dès 14h, l’AFM Téléthon vous ouvre ses portes pour une après-midi riche en émotions, en rires et en solidarité. Au programme défis sportifs avec Bastien, dictées pour tous, parties de Uno et belote, concours de gâteaux et de pulls moches, démonstrations de drones, jeux pour petits et grands,…

Ne manquez pas le concert de Charlotte et Véronique à 20h, mais aussi un match de foot passionnant à 20h au stade de Saillat.

Chaque don et chaque participation compte pour soutenir la recherche médicale. Ensemble, innovons pour guérir ! Rendez-vous à Saillat-sur-Vienne, tous les fonds récoltés seront reversés à l’AFM Téléthon.

Organisé par le Conseil Municipal des Jeunes et les associations locales, cet événement est une belle occasion de se retrouver et de faire la différence. Alors, notez la date !

Tout au long de la journée, buvette et gaufres seront disponibles sur place pour vous régaler. .

Salle des fêtes Place de la Salle des Fêtes Saillat-sur-Vienne 87720 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 94 12 63

L’événement Téléthon Saillat-sur-Vienne a été mis à jour le 2025-11-04 par OT Porte Océane du Limousin