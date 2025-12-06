Téléthon Salle socio-culturelle du château Saint-André-de-Majencoules

Téléthon

Salle socio-culturelle du château 2 montée Guichard de la Lignières Saint-André-de-Majencoules Gard

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 09:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Journée d’animations et de festivités consacrée au Téléthon !

.

Salle socio-culturelle du château 2 montée Guichard de la Lignières Saint-André-de-Majencoules 30570 Gard Occitanie +33 6 32 22 13 09 ohohgaby@gmail.com

English :

A day of activities and festivities dedicated to the Telethon!

L’événement Téléthon Saint-André-de-Majencoules a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes