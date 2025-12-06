Téléthon Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx
Téléthon Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx samedi 6 décembre 2025.
Salle Mosaïque Centre bourg Saint-André-de-Seignanx Landes
Saint-André-de-Seignanx vous réserve des moments solidaires et conviviaux à l’occasion du Téléthon.
Au programme petit-déjeuner sucré/salé dès 7h15, randonnée pédestre à 9h, yoga à 11h, match de foot à 14h et repas du Téléthon à 19h pour terminer cette journée.
Plus d’informations sur le programme en téléchargement.
On vous attend nombreux pour cette journée de soutien .
Salle Mosaïque Centre bourg Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 79 90
