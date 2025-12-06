Téléthon Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx

Téléthon

Salle Mosaïque Centre bourg Saint-André-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Saint-André-de-Seignanx vous réserve des moments solidaires et conviviaux à l’occasion du Téléthon.

Au programme petit-déjeuner sucré/salé dès 7h15, randonnée pédestre à 9h, yoga à 11h, match de foot à 14h et repas du Téléthon à 19h pour terminer cette journée.

Plus d’informations sur le programme en téléchargement.

On vous attend nombreux pour cette journée de soutien .

Salle Mosaïque Centre bourg Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 79 90

English : Téléthon

L’événement Téléthon Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Seignanx