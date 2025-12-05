Téléthon Saint-Ferréol-d’Auroure
Téléthon Saint-Ferréol-d’Auroure vendredi 5 décembre 2025.
Téléthon
Salle Catherine Courbon et Gymnase du Mont Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-07
2025-12-05
La municipalité vous donne rendez-vous les 5, 6 et 7 décembre pour le Téléthon.
Plus d’informations à venir.
Salle Catherine Courbon et Gymnase du Mont Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 25 commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr
English :
The municipality looks forward to seeing you on December 5, 6 and 7 for the Telethon.
More information to come.
German :
Die Stadtverwaltung lädt Sie am 5., 6. und 7. Dezember zum Telethon ein.
Weitere Informationen folgen.
Italiano :
L’amministrazione comunale vi aspetta il 5, 6 e 7 dicembre per Telethon.
Maggiori informazioni a breve.
Espanol :
El ayuntamiento te espera los días 5, 6 y 7 de diciembre para el Telemaratón.
Más información próximamente.
