Téléthon

Salle Catherine Courbon et Gymnase du Mont Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-05

La municipalité vous donne rendez-vous les 5, 6 et 7 décembre pour le Téléthon.

Plus d’informations à venir.

.

Salle Catherine Courbon et Gymnase du Mont Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 25 commune.saint-ferreol@st-ferreol.fr

English :

The municipality looks forward to seeing you on December 5, 6 and 7 for the Telethon.

More information to come.

German :

Die Stadtverwaltung lädt Sie am 5., 6. und 7. Dezember zum Telethon ein.

Weitere Informationen folgen.

Italiano :

L’amministrazione comunale vi aspetta il 5, 6 e 7 dicembre per Telethon.

Maggiori informazioni a breve.

Espanol :

El ayuntamiento te espera los días 5, 6 y 7 de diciembre para el Telemaratón.

Más información próximamente.

L’événement Téléthon Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Loire Semène