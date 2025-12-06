Téléthon Saint-Hilaire et Asnières Saint-Hilaire-de-Villefranche
Téléthon Saint-Hilaire et Asnières
Salle Yves Duteil Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Ensemble au profit du Téléthon Saint-Hilaire-de-Villefranche & Asnières-la-Giraud unis pour aider la recherche
Salle Yves Duteil Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 56 99 84
English :
Together for the Telethon Saint-Hilaire-de-Villefranche & Asnières-la-Giraud join forces to help research
German :
Gemeinsam für den Telethon Saint-Hilaire-de-Villefranche & Asnières-la-Giraud vereint, um der Forschung zu helfen
Italiano :
Insieme per Telethon Saint-Hilaire-de-Villefranche e Asnières-la-Giraud uniscono le forze per aiutare la ricerca
Espanol :
Juntos por el Telemaratón Saint-Hilaire-de-Villefranche y Asnières-la-Giraud se unen para ayudar a la investigación
