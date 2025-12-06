Téléthon Saint-Hilaire et Asnières Saint-Hilaire-de-Villefranche

Téléthon Saint-Hilaire et Asnières

Salle Yves Duteil Saint-Hilaire-de-Villefranche Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Ensemble au profit du Téléthon Saint-Hilaire-de-Villefranche & Asnières-la-Giraud unis pour aider la recherche

Salle Yves Duteil Saint-Hilaire-de-Villefranche 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 56 99 84

Together for the Telethon Saint-Hilaire-de-Villefranche & Asnières-la-Giraud join forces to help research

Gemeinsam für den Telethon Saint-Hilaire-de-Villefranche & Asnières-la-Giraud vereint, um der Forschung zu helfen

Insieme per Telethon Saint-Hilaire-de-Villefranche e Asnières-la-Giraud uniscono le forze per aiutare la ricerca

Juntos por el Telemaratón Saint-Hilaire-de-Villefranche y Asnières-la-Giraud se unen para ayudar a la investigación

