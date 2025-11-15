Téléthon Saint-Just-Malmont

Téléthon

Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Téléthon avec bal dansant organisé par la municipalité, en collaboration avec les associations et de nombreux bénévoles.

Plus d’informations à venir.

Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr

English :

Telethon with dance organized by the municipality, in collaboration with associations and numerous volunteers.

More information to come.

German :

Telethon mit Tanzball, organisiert von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Vereinen und zahlreichen Freiwilligen.

Weitere Informationen folgen.

Italiano :

Telethon con ballo organizzato dal Comune, in collaborazione con associazioni e numerosi volontari.

Seguiranno ulteriori informazioni.

Espanol :

Telemaratón con baile organizado por el ayuntamiento, en colaboración con asociaciones y numerosos voluntarios.

Más información próximamente.

