Téléthon Saint-Just-Malmont
Téléthon Saint-Just-Malmont samedi 15 novembre 2025.
Téléthon
Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Téléthon avec bal dansant organisé par la municipalité, en collaboration avec les associations et de nombreux bénévoles.
Plus d’informations à venir.
Gymnase n°1 Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 08 80 13 mairie@saintjustmalmont.fr
English :
Telethon with dance organized by the municipality, in collaboration with associations and numerous volunteers.
More information to come.
German :
Telethon mit Tanzball, organisiert von der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Vereinen und zahlreichen Freiwilligen.
Weitere Informationen folgen.
Italiano :
Telethon con ballo organizzato dal Comune, in collaborazione con associazioni e numerosi volontari.
Seguiranno ulteriori informazioni.
Espanol :
Telemaratón con baile organizado por el ayuntamiento, en colaboración con asociaciones y numerosos voluntarios.
Más información próximamente.
L’événement Téléthon Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Loire Semène