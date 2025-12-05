Téléthon Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles
Téléthon 5 – 15 décembre Saint-Médard-en-Jalles Gironde
En fonction des activités
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-05T10:00:00 – 2025-12-05T17:00:00
Fin : 2025-12-15T10:00:00 – 2025-12-15T17:00:00
Cette année encore, Drive du Téléthon piloté par Fêt’en Jalles.
Week-end de mobilisation : vendredi 5 et samedi 6 décembre
L’Amicale des sapeurs-pompiers proposera un défi sportif de 24h, des ateliers premiers secours et des animations pour petits et grands.
Plus d’info à venir ainsi que les jours et heures des manifestations
Animations, collectes de dons, rencontres et ventes au profit de la recherche contre les myopathies, maladies génétiques neuromusculaires et maladies génétiques rares.
