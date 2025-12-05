Téléthon Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Téléthon 5 – 15 décembre Saint-Médard-en-Jalles Gironde

En fonction des activités

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T10:00:00 – 2025-12-05T17:00:00

Fin : 2025-12-15T10:00:00 – 2025-12-15T17:00:00

Cette année encore, Drive du Téléthon piloté par Fêt’en Jalles.

Week-end de mobilisation : vendredi 5 et samedi 6 décembre

L’Amicale des sapeurs-pompiers proposera un défi sportif de 24h, des ateliers premiers secours et des animations pour petits et grands.

Plus d’info à venir ainsi que les jours et heures des manifestations

Saint-Médard-en-Jalles 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Animations, collectes de dons, rencontres et ventes au profit de la recherche contre les myopathies, maladies génétiques neuromusculaires et maladies génétiques rares.

Parentalité : AFM Téléthon