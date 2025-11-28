Téléthon Saint-Sauveur-d’Aunis

Téléthon

Centre rencontre Saint Sauveur D’Aunis Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-11-28

3 jours d’animations au profit de l’AFM-TELETHON.

Pensez à réserver vos animations !

Centre rencontre Saint Sauveur D’Aunis Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 55 48 peps.stsauveur@gmail.com

English :

3 days of entertainment in aid of AFM-TELETHON.

Don’t forget to book your events!

German :

3 Tage lang Animationen zu Gunsten des AFM-TELETHON.

Denken Sie daran, Ihre Animationen zu reservieren!

Italiano :

3 giorni di intrattenimento a favore di AFM-TELETHON.

Non dimenticate di prenotare i vostri eventi!

Espanol :

3 días de diversión a beneficio de AFM-TELETHON.

No olvide reservar sus eventos

