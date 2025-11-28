Téléthon Saint-Sauveur-d’Aunis
Téléthon Saint-Sauveur-d’Aunis vendredi 28 novembre 2025.
Téléthon
Centre rencontre Saint Sauveur D’Aunis Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime
Début : Vendredi 2025-11-28
fin : 2025-12-07
2025-11-28
3 jours d’animations au profit de l’AFM-TELETHON.
Pensez à réserver vos animations !
Centre rencontre Saint Sauveur D’Aunis Saint-Sauveur-d’Aunis 17540 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 30 55 48 peps.stsauveur@gmail.com
English :
3 days of entertainment in aid of AFM-TELETHON.
Don’t forget to book your events!
German :
3 Tage lang Animationen zu Gunsten des AFM-TELETHON.
Denken Sie daran, Ihre Animationen zu reservieren!
Italiano :
3 giorni di intrattenimento a favore di AFM-TELETHON.
Non dimenticate di prenotare i vostri eventi!
Espanol :
3 días de diversión a beneficio de AFM-TELETHON.
No olvide reservar sus eventos
