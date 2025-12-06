Téléthon Saint-Seurin-de-Prats

Téléthon

Salle des fêtes Saint-Seurin-de-Prats Dordogne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Participez au Téléthon à Saint-Seurin-de-Prats !

L’association Les Amis de Prats et la municipalité vous donnent rendez-vous pour une journée solidaire et conviviale.

Au programme

⦁ Randonnée pédestre de 5 km

Enfilez vos chaussures et n’oubliez pas votre gilet jaune !

Participation 3 €.

⦁ Grande vente solidaire

Objets, plantes, vêtements, livres… Venez chiner et faire de belles trouvailles à la salle des fêtes, tout en soutenant une belle cause.

⦁ Gourmandise au rendez-vous

Un délicieux goûter vous sera proposé pour régaler petits et grands !

Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Madame Vasseaud au 06 15 43 42 94. .

Salle des fêtes Saint-Seurin-de-Prats 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 43 42 94

