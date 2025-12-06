Téléthon Saint-Seurin-de-Prats
Téléthon Saint-Seurin-de-Prats samedi 6 décembre 2025.
Téléthon
Salle des fêtes Saint-Seurin-de-Prats Dordogne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Participez au Téléthon à Saint-Seurin-de-Prats !
L’association Les Amis de Prats et la municipalité vous donnent rendez-vous pour une journée solidaire et conviviale.
Au programme
⦁ Randonnée pédestre de 5 km
Enfilez vos chaussures et n’oubliez pas votre gilet jaune !
Participation 3 €.
⦁ Grande vente solidaire
Objets, plantes, vêtements, livres… Venez chiner et faire de belles trouvailles à la salle des fêtes, tout en soutenant une belle cause.
⦁ Gourmandise au rendez-vous
Un délicieux goûter vous sera proposé pour régaler petits et grands !
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre Madame Vasseaud au 06 15 43 42 94. .
Salle des fêtes Saint-Seurin-de-Prats 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 43 42 94
English : Téléthon
German : Téléthon
Italiano :
Espanol : Téléthon
L’événement Téléthon Saint-Seurin-de-Prats a été mis à jour le 2025-11-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides