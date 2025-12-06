Téléthon Saint-Victor-Malescours
Téléthon Saint-Victor-Malescours samedi 6 décembre 2025.
Téléthon
Salle des fêtes Saint-Victor-Malescours Haute-Loire
Cette année encore, les associations en partenariat avec la mairie organisent le téléthon.
Plus d’informations à venir.
Salle des fêtes Saint-Victor-Malescours 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 05 09
English :
Once again this year, associations in partnership with the town hall are organizing the telethon.
More information to come.
German :
Auch dieses Jahr organisieren die Vereine in Partnerschaft mit dem Rathaus den Telethon.
Weitere Informationen folgen.
Italiano :
Anche quest’anno le associazioni, in collaborazione con il Comune, organizzano il Telethon.
Maggiori informazioni a breve.
Espanol :
Un año más, las asociaciones, en colaboración con el Ayuntamiento, organizan el telemaratón.
Más información próximamente.
