Téléthon

Salle des fêtes Saint-Victor-Malescours Haute-Loire

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Cette année encore, les associations en partenariat avec la mairie organisent le téléthon.

Plus d’informations à venir.

English :

Once again this year, associations in partnership with the town hall are organizing the telethon.

More information to come.

German :

Auch dieses Jahr organisieren die Vereine in Partnerschaft mit dem Rathaus den Telethon.

Weitere Informationen folgen.

Italiano :

Anche quest’anno le associazioni, in collaborazione con il Comune, organizzano il Telethon.

Maggiori informazioni a breve.

Espanol :

Un año más, las asociaciones, en colaboración con el Ayuntamiento, organizan el telemaratón.

Más información próximamente.

L’événement Téléthon Saint-Victor-Malescours a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Loire Semène