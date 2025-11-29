Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Téléthon Saint-Vivien Saint-Vivien samedi 29 novembre 2025.

Salle des fêtes Saint-Vivien

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29

2025-11-29

Venez nombreux au Téléthon de Saint-Vivien !

Au programme
Tournoi de pétanque
Concours de belote
Exposition des Z’Artistes
Et à partir de 20h30, un concert Rock’n’Roll en live !

Buvette, boisson et crêpes

Une journée conviviale, festive et solidaire au profit du Téléthon — ne manquez pas ce rendez-vous !   .

Salle des fêtes Saint-Vivien 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 59 61 17 

