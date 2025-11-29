Téléthon Saint-Vivien Saint-Vivien
Téléthon Saint-Vivien Saint-Vivien samedi 29 novembre 2025.
Téléthon Saint-Vivien
Salle des fêtes Saint-Vivien Dordogne
Venez nombreux au Téléthon de Saint-Vivien !
Au programme
Tournoi de pétanque
Concours de belote
Exposition des Z’Artistes
Et à partir de 20h30, un concert Rock’n’Roll en live !
Buvette, boisson et crêpes
Une journée conviviale, festive et solidaire au profit du Téléthon — ne manquez pas ce rendez-vous ! .
Salle des fêtes Saint-Vivien 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 59 61 17
